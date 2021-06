arredare casa con pescatore home e living

La biancheria ha un ruolo fondamentale nell’arredamento di una casa: completare e mettere in risalto lo stile dell’abitazione e di chi vi abita.

Quando si parla di arredamento l’attenzione gira principalmente intorno ai mobili, senza dare il giusto valore a altre cose che davvero influiscono sull’aspetto di ogni singola stanza.

La biancheria ha un ruolo fondamentale nell’arredamento di una casa: completare e mettere in risalto lo stile dell’abitazione e di chi vi abita. Vero, i mobili fanno la loro parte e definiscono la struttura e il carattere di ogni singola stanza, ma senza la biancheria e altri accessori rimarrebbero solo pezzi d’arredo spogli e non ne verrebbe messo in risalto il vero potenziale. Inoltre la biancheria e gli altri complementi arredo hanno il potere di rinnovare completamente una stanza senza doverne cambiare per forza la mobilia.

Se cerchi della biancheria casa in shop online, su Pescatore Home e Living puoi trovare tutto ciò che occorre per arredare al meglio qualsiasi abitazione. Nell’e-commerce sono disponibili una vasta gamma di articoli scelti tra quelli delle migliori marche. Ciò che accomuna tutta le selezione è l’alta qualità, un valore che la Casa del Corredo Pescatore offre dal 1945 e che ha voluto mettere a disposizione di tutti affermando la propria presenza anche online.

Arredare casa con la biancheria

Arredare con la biancheria da letto

In qualsiasi camera da letto ciò che fa da padrone è, ovviamente, il letto stesso. Oltre ad accogliere dopo una stancante giornata, è la prima cosa che si nota quando si entra in una stanza patronale o in qualsiasi altra camera. È importante quindi coprirlo con la biancheria da letto che possa mettere in risalto non solo letto stesso, ma tutta la stanza e che garantisca un’alta qualità del sonno.

Il capo che maggiormente si presta ad arredare il locale è senza dubbio il copriletto, ideale per la maggior parte dell’anno e che aiuta anche a sistemare rapidamente la stanza. Per la stagione più fredda invece c’è una doppia alternativa, da un lato le trapunte imbottite con materiali caldi e anallergici e dall’altro i piumini con copripiumini.

Per tutte e tre le soluzioni sono disponibili diversi tipi di tessuti, colori e fantasie, compresi i disegni di cartoni animati, così da far fronte ai desideri di tutti, grandi e piccini. Inoltre, per chi non ama stare troppo coperto, soprattutto in estate, sono presenti diverse parure di lenzuola copriletto e di lenzuola normali così belle che potrebbe venir voglia di non coprirle.

Arredare con la biancheria bagno

Per arricchire e impreziosire la stanza da bagno c’è bisogno della giusta biancheria, quella scelta bene, con calma e soprattutto con gusto. Se sei un amante della continuità puoi trovare diversi coordinati bagno composti da asciugamano, accappatoio e telo. Se invece ami combinare da solo il tuo completo allora puoi accostare pezzi differenti rendendo davvero unico l’aspetto del tuo bagno, scegliendo ogni singolo articolo, dalle lavette al tappeto bagno. In ogni caso nello shop ci sono tantissime novità sempre alla moda e che seguono le tendenze stilistiche del momento.

Arredare con la biancheria cucina

La cucina è probabilmente uno degli ambienti più conviviali e vissuti della casa. In quanto tale va valorizzato con la giusta biancheria da cucina, quella capace di fare la differenza. All’interno dello shop puoi trovare tutto ciò che occorre per dare colore e riempire l’ambiente, come grembiuli da cucina e canovacci di dimensioni e fantasie diverse da appendere in punti strategici, o ancora guanti da forno, presine e anche i cuscini per le sedie.

Non può mancare inoltre tra gli articoli da biancheria la tovaglia, regina indiscussa della tavola, da sostituire solo con runner o tovagliette americane che sono sempre più di moda. Se poi si hanno ospiti a cena nel catalogo sono disponibili tutti gli articoli indispensabili per una mise en place perfetta.

Arredare con la biancheria soggiorno

La camera naturalmente predisposta per il tempo libero, per le serate in famiglia o in compagnia degli amici è sicuramente il soggiorno. Come il resto della casa va curato con stile, seguendo i gusti personali e scegliendo ciò che mette in risalto il resto dell’arredamento.

È necessario scegliere gli accessori giusti, partendo da tende e tappeti che sono quelli che maggiormente saltano all’occhio, scegliendo poi il giusto copridivano che non solo protegge da eventuali incidenti indelebili, ma riesce anche a rinnovare completamente l’aspetto della stanza. I cuscini arredo invece riescono ad inserirsi bene senza apportare grandi cambiamenti, ma dando un tocco di stile che non passa certo inosservato.

Insomma, che si tratti di arredare casa nuova o di rinnovare ambienti che hanno ormai stancato, Pescatore Home e Living offre grande qualità al giusto prezzo e una varietà di prodotti che permettono, sia di vestire ogni componente della famiglia, sia di dare davvero un tocco diverso a ogni singolo angolo della casa senza tradire i gusti e i desideri personali.