Arredi aziendali concepiti per ottimizzare immagine e attività lavorative: Castellani Shop

Al centro dell’impegno di Castellani Shop c’è l’attenzione verso le esigenze operative e di design del cliente, che può approfittare di arredi concepiti per negozi, uffici e industrie grazie a una qualità produttiva italiana. Lo store digitale è un canale di contatto diretto con il produttore italiano Castellani .it Srl, che ha ottenuto per i suoi arredi la certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale).

Sono articoli creati per dimostrarsi durevoli, garantendo funzionalità e usabilità. Castellani .it Srl è del resto un'azienda attiva da oltre sessant'anni nella produzione di arredi.

L’organizzazione della proposta permette di scoprire, con facilità, ogni aspetto dell’offerta. In pochi tap si possono passare in rassegna modelli di bacheca espositiva, scrivanie operative e direzionali, scaffalature personalizzabili, sedie ufficio, armadietti spogliatoio, banchi vendita, banchi da lavoro. E poi librerie, reception ufficio, tavoli sala riunioni, postazioni di lavoro e tante altre soluzioni.

La competitività delle condizioni d’acquisto è resa possibile dal rapporto diretto tra cliente e produttore. Chi è alla ricerca del massimo risparmio può utilizzare la sezione Outlet, dove sono raccolte le offerte più competitive. Concorre alla convenienza la spedizione gratuita in caso di ordini superiori a 1.000 euro (+IVA).

A disposizione del cliente ci sono servizi di assistenza multicanale (accessibile via telefono, email e chat online) e servizi di progettazione per ogni ambiente, merito del contributo dell’Ufficio tecnico interno.

Sono oltre 50mila le aziende conquistate dall’esperienza d’acquisto presentata da Castellani Shop. Ciò ha contribuito agli autorevoli attestati di qualità, come l’iscrizione tra “Le Stelle dell’e- commerce”, classifica dei migliori store digitali italiani redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Castellani Shop ha inoltre conseguito il Sigillo Netcomm, che rileva il rispetto delle buone prassi online.

