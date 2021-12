Stile, personalizzazione, funzionalità e qualità italiana: arredi Castellani Shop 

Castellani Shop mette a disposizione del cliente una preparazione di oltre mezzo secolo nella realizzazione di arredi per industria, negozi e uffici.

Quando si tratta d’arredo d’azienda, la cura di ogni dettaglio è indispensabile per raggiungere i risultati attesi, sia sotto il profilo della produttività che della coerenza estetica. Per questo affidarsi a operatori specializzati non è un’opzione ma una necessità. Castellani Shop mette a disposizione del cliente una preparazione di oltre mezzo secolo nella realizzazione di arredi per industria, negozi e uffici. Un’esperienza d’acquisto direttamente dal produttore, azienda che assicura qualità costruttiva italiana, opzioni di personalizzazione e servizi a misura d’azienda.

Visitando la sezione dedicata alle realizzazioni Castellani Shop, si possono scoprire, in dettaglio, i risultati raggiunti nei progetti dei clienti, con immagini e particolari relativi ai prodotti. Questi sono il risultato di processi di progettazione e realizzazione italiani, come rivela la certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale).

Della proposta fanno parte scaffalature personalizzabili, banchi vendita, vetrine espositive, armadietti spogliatoio, reception per ufficio, scrivanie operative e direzionali. Ma anche sedie ergonomiche, librerie, panche spogliatoio e molti altri articoli. Nella sezione Outlet vengono raccolte le promozioni speciali, ma a disposizione del cliente ci sono anche servizi quali l’allestimento completo dei negozi e la progettazione degli spazi.

Molti prodotti sono in pronta consegna e vengono azzerati i costi di spedizione per ordini di oltre 500 euro (+Iva). L’acquirente approfitta poi di un servizio di assistenza multicanale, accessibile anche via chat online e telefonicamente.

Ad attestare la qualità della proposta hanno concorso realtà autorevoli. Ricordiamo in merito il Sigillo Netcomm (che indica l’impegno al rispetto delle buone prassi online) e l’iscrizione tra “Le Stelle dell’e-commerce 2020-21 e 2021-22”, classifica di eccellenze del commercio elettronico stilata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. A ciò vanno ad aggiungersi i feedback positivi dei clienti verificati da eKomi.

Approfitta della qualità italiana per la tua azienda, digita www.castellanishop.it, affidati ai professionisti dell’arredo!