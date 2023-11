Il compagno di Monia Bortolotti, arrestata per doppio infanticidio, ha parlato ai microfoni di Mattino Cinque News. L’uomo, distrutto dal dolore, ha negato anche le accuse di tradimento della compagna.

Arrestata per doppio infanticidio: le parole del compagno

Il compagno di Monia Bortolotti, 27enne di Pedrengo, in provincia di Bergamo, che è stata arrestata per doppio infanticidio, ha risposto alle domande dell’inviata di Mattino Cinque News. Con poche parole, l’uomo ha dichiarato di voler bene alla sua compagna e ha negato le accuse di tradimento. “Le voglio bene. Preferisco non parlare, indipendentemente da quello che dice la gente” ha dichiarato l’uomo, distrutto dal dolore per quello che è accaduto. “Sono cose personali, che non voglio condividere e che non sono prima di tutto vere” ha aggiunto, riferendosi alle accuse di tradimento da parte della compagna.

Arrestata per doppio infanticidio: non ha disturbi psichici

La donna è accusata di aver ucciso i suoi due figli, una bambina di 4 mesi nel 2021 e un bambino di 2 mesi nel 2022, soffocandoli. Secondo i carabinieri di Bergamo, all’origine del suo gesto ci sarebbe l’incapacità della donna di “reggere alla frustrazione del pianto prolungato dei bambini”. Non sono stati rilevati disturbi psichici.