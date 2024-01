Arrestati ed espulsi dall'Argentina familiari narcotrafficante "Fito"

Roma, 19 gen. (askanews) – La polizia argentina ha arrestato ed espulso in Ecuador i familiari – la moglie e i figli – e altri due esponenti del clan del narcotrafficante ecuadoregno Adolfo Macias, noto come “Fito”, di recente evaso dal carcere di Guayaquil. Nelle immagini gli agenti scortano i familiari di “Fito” su un volo che li riporterà in Ecuador. Sul posto il ministro della Difesa argentino Luis Petri e la collega alla Sicurezza Patricia Bullrich.

“Siamo orgogliosi che l’Argentina sia un territorio ostile all’insediamento di un gruppo di narcotrafficanti”, ha commentato Bullrich, in riferimento all’arresto in provincia di Cordoba, centro dell’Argentina, e all’espulsione verso l’Ecuador dei familiari e di altri esponenti del gruppo de Los Choneros, guidato da Macias.

(IMMAGINI POLIZIA ARGENTINA)