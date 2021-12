Arrestati i genitori del 15enne autore della strage in Michigan

Milano, 4 dic. (askanews) – È finita la fuga dei genitori del 15enne che ha ucciso 4 suoi compagni di scuola sparando durante le lezioni in un liceo in Michigan. I due erano scomparsi dopo che un giudice li aveva accusati di omicidio colposo. A ritrovarli la polizia di Detroit, in un edificio della città, a circa 60 km da Oxford, dove è avvenuta la strage.

“Uno di loro, a testa bassa, indossava una felpa con cappuccio ed era molto arrabbiato, come potete immaginare.

È difficile dipingere la situazione, era molto angosciato per il fatto di essere stato preso in custodia”, ha spiegato James White, capo della polizia di Detroit.

I due sono accusati di aver sottovalutato la situazione psicologica del ragazzo, più volte segnalata dalla scuola, e di aver nascosto il fatto di avergli regalato da poco una pistola.