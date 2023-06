Mendicino, minaccia di dare fuoco alla propria ex: arrestato 42enne

Mendicino, minaccia di dare fuoco alla propria ex: arrestato 42enne

Arrestato in flagranza di reato nel Cosentino un uomo 42enne pregiudicato che era agli arresti domiciliari: voleva dare fuoco all'ex compagna, aveva con sé della benzina e un accendino

Tragedia scampata a Mendicino (CS). Arrestato in flagranza di reato per evasione, atti persecutori, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un uomo 42enne pregiudicato che era agli arresti domiciliari per altra causa.

L’esito della perquisizione

Sorpreso per strada al culmine di reiterate molestie nei confronti dell’ex compagna, i carabinieri della centrale operativa di Cosenza hanno prontamente attivato i colleghi della Stazione di Mendicino, che sono intervenuti sul posto riuscendo a bloccare il 42enne prima che potesse compiere un gesto di natura irreversibile nei confronti della donna. Una volta fermato, è scattata la perquisizione personale: aveva con sé un coltello dalla lama acuminata di circa 5 cm, una bottiglia in plastica da 50 con della benzina e un accendino. Non è difficile pensare che, munito di questi oggetti, l’uomo potesse aver premeditato di dare fuoco alla donna.

In custodia cautelare

Al termine dell’intervento da parte dei carabinieri – in cui l’indagato non ha mancato di opporre resistenza e sferrare calci e spintoni contro uno degli agenti –, è stato sottoposto a custodia cautelare all’interno del carcere presso la casa circondariale di Cosenza. Non sono note al momento informazioni sull’esito di un eventuale interrogatorio, i carabinieri indagano sul movente della scampata tragedia.