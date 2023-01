Arrestato a Reggio Emilia ladro di appartamento ricercato in tutta Europa

In Francia e Romania aveva già commesso molti reati predatori: arrestato a Reggio Emilia ladro di appartamento ricercato in tutta Europa

Scalatore nato e con doti funamboliche messe a servizio del crimine: è stato arrestato a Reggio Emilia un ladro di appartamento ricercato in tutta Europa per il suo metodo alla “Spiderman” di compiere malefatte.

Da quanto si apprende infatti l’uomo è una specie di “ragno” e riusciva a scalare i piani più alti della case che prendeva di mira. Procure e Tribunali afferenti a Parigi e Bucarest tenevano l’uomo in tacca di mira ormai da molto tempo.

I media locali spiegano che a Reggio un uomo di 34 anni, residente a Castellarano, è stato “arrestato dai carabinieri che hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo”.

Quella nota di cattura Ue era stata emessa nei suoi confronti da Francia e Romania. Ma come mai?

Lo spiegano le testate regionali: il ladro, di origini albanesi, era “ricercato per una condanna a 3 anni di reclusione”. Quella sentenza era a sua volta il prodotto dei giudicati contro di lui per una serie di furti in abitazione. Pare che il 34enne fermato dall’Arma riuscisse senza sforzo alcuno a raggiungere anche i piani più alti arrampicandosi alla gronda degli immobili presi di mira.