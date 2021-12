Arrestato dai Carabinieri Graziano Mesina, era latitante da luglio 2020 quando aveva eluso l'ennesima ordinanza di carcerazione emessa dai giudici

Arrestato dai Carabinieri nella notte a cavallo fra il 17 dicembre ed oggi Graziano Mesina, il bandito era latitante da luglio 2020 perché in quelle circostanze prima della notifica dell’ennesimo ordine di carcerazione si era dato alla macchia.

Il 79enne bandito della Sardegna noto come “Grazianeddu” è stato rintracciato ed arrestato dal meglio del meglio dell’Arma dei Carabinieri: il Ros, una aliquota tattica del Gis, dal provinciale di Nuoro e dai Cacciatori di Sardegna eliportati.

Il provvedimento di esecuzione a 24 anni di carcere che Mesina aveva eluso con la latitanza era stato emesso dalla procura generale presso la Corte di Appello di Cagliari.

Il 2 luglio, ad Orgosolo, Mesina lasciò la sua abitazione e diventò un latitante. La Cassazione aveva anche confermato la condanna a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga.

“Grazianeddu” aveva già trascorso 40 anni in carcere, poi aveva ottenuto la grazia ma una nuova condanna definitiva ne aveva determinato la revoca.

In regime di latitanza Mesina aveva anche perso due sorelle, Antonia e Rosa, e di un nipote, Giancarlo Pisanu, per il Covid. In questi mesi i carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo, sia a Orgosolo, che nel Nuorese e all’estero.