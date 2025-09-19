Arrestato il sospetto chiave nell'attacco a Parigi mentre la Francia si prepara a riconoscere la Palestina

In una mossa storica, l’Autorità Palestinese (AP) ha arrestato Hicham Harb, principale sospettato di un noto attacco a un ristorante ebraico a Parigi risalente al 1982. Questo evento significativo coincide con il riconoscimento imminente da parte della Francia di uno stato palestinese, evidenziando l’interazione tra diplomazia internazionale e giustizia.

Contesto dell’Attacco del 1982

L’incidente terroristico si è verificato il 9 agosto 1982, quando il ristorante Jo Goldenberg, situato nel quartiere ebraico del Le Marais, è diventato bersaglio di un assalto brutale. L’attacco ha causato la morte di sei persone e ha lasciato 22 feriti. Questo evento è ricordato come uno degli incidenti antisemiti più devastanti in Francia dal termine della Seconda Guerra Mondiale, attribuito all’Organizzazione Abu Nidal.

Dettagli dell’Attacco

Il giorno dell’attacco, gli aggressori crearono il panico lanciando una granata nell’area ristorazione del locale, per poi entrare e aprire il fuoco con mitragliatrici di fabbricazione polacca. Si ritiene che Hicham Harb abbia avuto un ruolo cruciale nell’orchestrazione di questo assalto, sovraintendendo agli assalitori e partecipando attivamente al fuoco diretto contro i clienti e i passanti.

L’Arresto di Hicham Harb

Dopo anni di latitanza, Harb, il cui nome di battesimo è Mahmoud Khader Abed Adra, è stato arrestato dalle autorità palestinesi in base a un mandato di cattura internazionale emesso nel 2015. L’annuncio del suo arresto è stato fatto dall’Ufficio Nazionale Antiterrorismo della Francia, che ha ricevuto comunicazione da Interpol.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato che Harb è stato arrestato nella Cisgiordania occupata. In seguito a questo sviluppo, la Francia sta collaborando con le autorità palestinesi per facilitare la sua rapida estradizione in territorio francese.

Implicazioni Politiche

Il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot ha sottolineato che questo arresto è stato reso possibile grazie alla prossima dichiarazione di Macron di riconoscere uno stato palestinese indipendente, il che ha permesso alla Francia di richiedere formalmente l’estradizione di Harb. Questo riconoscimento cruciale dovrebbe essere annunciato durante la prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, con il sostegno di circa dieci altre nazioni, tra cui Australia, Belgio, Regno Unito e Canada.

Procedimenti Legali in Corso

Harb figura da oltre un decennio nella lista dei più ricercati in Francia, accusato di omicidio e tentato omicidio in relazione all’assalto del 1982. Nel mese di luglio, è stato ufficialmente incriminato dalle autorità giudiziarie francesi e, insieme ad altri cinque complici, si appresta a comparire davanti al tribunale.

Particolarmente rilevante è la posizione di uno degli accusati, Abou Zayed, un norvegese di origine palestinese di 66 anni, che si trova in detenzione in Francia dal suo estradizione dalla Norvegia nel 2020. Zayed ha costantemente negato le accuse a suo carico, ma i suoi legali, Bruno Gendrin e Romain Ruiz, hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla completezza dell’indagine, suggerendo che l’arresto di Harb faccia pensare a una frettolosità nel procedimento legale.

L’Organizzazione Abu Nidal

È fondamentale comprendere che l’Organizzazione Abu Nidal, responsabile dell’attacco, è classificata come un gruppo terroristico sia dagli Stati Uniti che dalle nazioni europee. Tale classificazione evidenzia la gravità dei crimini associati a Hicham Harb e ai suoi complici.

Conclusione

L’arresto di Hicham Harb rappresenta un passo significativo verso la giustizia per le vittime dell’attacco di Parigi del 1982. Inoltre, riflette il mutamento del panorama delle relazioni internazionali, in particolare riguardo al riconoscimento della statualità palestinese. Mentre la Francia gestisce le proprie strategie diplomatiche, le implicazioni di questo caso potrebbero risuonare oltre il campo legale, influenzando le discussioni su terrorismo, giustizia e riconoscimento statale.