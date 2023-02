Arrestato maniaco che si masturbava in treno e in strada davanti alle ragazze

I poliziotti della questura di Monza lo bloccano il 3 febbraio: arrestato maniaco che si masturbava in treno e in strada davanti alle ragazze

Alla fine lo hanno preso: è stato arrestato un maniaco che si masturbava in treno e in strada davanti alle ragazze.

L’uomo era famigerato sulle tratte brianzole e milanesi per i suoi osceni atteggiamenti e per crimini vari. L’ultimo episodio era quello per cui secondo i media aveva seguito due ragazzine per strada e poi “si era abbassato i pantaloni, masturbandosi davanti a loro”. Ma non è finita: lui lo faceva abitualmente sui treni, lungo le tratte dalla Brianza a Milano.

Si masturbava in treno davanti alle ragazze

In quelle circostanze aveva molestato le passeggere dei convogli ed aveva anche commesso numerosi poi furti in diversi negozi.

A fermare questa specie di mostro abietto sono stati i poliziotti della questura di Monza nella serata di venerdì 3 febbraio.

Il curriculum di un vero criminale

Dopo il fermo l’uomo, un 30enne cittadino tunisino, è stato accompagnato presso il Centro per i rimpatri di Roma a Ponte Galeria. Era stato ferrmato in un negozio a Bovisio Masciago. La Questura ha accertato che il 30enne è giunto irregolarmente in Italia nel 2017 utilizzando diversi alias.

A suo tempo venne anche fermato in stazione a Milano dopo la richiesta d’aiuto di alcune passeggere, molestate a bordo di un treno proveniente da Camnago: addosso aveva 8 cellulari ed arnesi da scasso.