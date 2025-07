Arrestato medico sospeso dalla professione, continuava ad operare

Roma, 22 lug. (askanews) – E’ stato messo agli arresti domiciliari Carlo Bravi, il dottore sospeso per sei mesi dall’Ordine dei Medici, per la morte di Simonetta Kalfus, deceduta in seguito alle complicazioni emerse dopo una liposuzione in uno studio privato a Cinecittà lo scorso marzo a Roma.

E’ stato arrestato in flagranza nel quartiere Quadraro mentre, a casa di una paziente sudamericana, stava per effettuare un intervento di chirurgia plastica alle orecchie.

Nonostante i gravi reati che lo vedono coinvolto il medico ha continuato ad esercitare in barba a qualunque divieto e senza alcuna forma di sicurezza dal punto di vista igienico sanitario.