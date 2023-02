Arrestato per abusi sessuali attore di Balla coi Lupi

Nel famoso western lui interpretava giovane Sioux Lakota Ride Coi Denti: arrestato in un blitz per abusi sessuali un attore di Balla coi Lupi

Arrestato per abusi sessuali un attore di Balla coi Lupi, indicato dalla polizia come il “capo di una setta”.

L’interprete nativo americano Nathan Chasing Horse è stato fermato a Las Vegas per stupri multipli. Ed a carico dell’attore del film premio Oscar Balla coi Lupi con protagonista e regista Kevin Costner è stato arrestato “per ripetuti abusi sessuali su ragazze indigene nell’arco di due decenni”.

Arrestato un attore di Balla coi Lupi

La polizia ritiene che Nathan sia il leader di una setta nota come The Circle. Da quanto si apprende gli inquirenti hanno verbalizzato le dichiarazioni di non meno di sei presunte vittime e censito episodi che risalgono ai primi anni 2000.

Nel prulipremiato western Nhatan interpretava il personaggio del giovane Sioux Lakota Ride Coi Denti.

Stupro, traffico di esseri umani ed omicidio

La magistratura Usa aveva iniziato a scavare negli episodi di stupro in danno di donne e ragazze native ma aveva censito anche profili penali per traffico di persone ed omicidio. Chasing Horse vive con cinque mogli a North Las Vegas e la sua abitazione è stata perquisita da un team di teste di cuoio.

A quel punto sono scattate le manette per traffico sessuale, pedofilia e abusi su una ragazza under 16.