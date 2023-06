I carabinieri di Stradella (Pavia) hanno arrestato Kashif Gulzar dopo un “inseguimento” dal Pakistan durato due anni e mezzo. Infatti, sul 31enne di nazionalità pakistana pendeva un ordine di cattura su mandato di arresto internazionale da parte delle autorità straniere con l’accusa di aver ucciso tre giovani fratelli.

Gulzar ha cercato rifugio in Italia

Kashif Gulzar sarebbe fuggito dal suo Paese nel 2021 e risulterebbe in stato di richiedente asilo in Italia. In Pakistan, invece, è ritenuto responsabile di un’aggressione nei confronti di tre giovani fratelli, poi morti a seguito delle ferite riportate. Gulzar non avrebbe agito da solo, ma con l’aiuto di alcuni complici, insieme ai quali avrebbe aggredito i tre uomini intenti a lavorare la terra nei propri campi.

Scoperto per caso, sarà estradato

L’uomo è stato stanato a Santa Maria della Versa, nel corso di una operazione di controllo del territorio, in una zona dove sono stati più volte segnalati episodi di spaccio di droga. I militari hanno fermato tre uomini di nazionalità pakistana senza rilevare presenza di stupefacenti.

Ora è nel carcere pavese di Torre del Gallo. Come previsto dal diritto internazionale si dovrà procedere con il completamento dell’estradizione per poter sottoporre l’uomo al giudizio penale o all’estradizione esecutiva.

Si riapre il dibattito su rifugiati e richiedenti asilo

La notizia non passa inosservata in un momento di fervente discussione sulla questione migranti. Proprio ieri il Parlamento europeo ha approvato l’AI Act per vietare la sorveglianza di massa attraverso l’intelligenza artificiale e le tecnologie moderne. Una decisione accolta favorevolmente da Amnesty International che chiedeva una maggiore regolamentazione in merito.

