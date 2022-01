Arrestato Roberto Petrella, il medico no vax delle cure alternative: morto un paziente

Roberto Petrella, ex ginecologo e convinto no vax, è stato arrestato dopo che un suo paziente "curato" solo per via telefonica ha perso la vita

Roberto Petrella, il medico no vax, è stato arrestato: chi era il medico

Roberto Petrella, 75 anni, ex ginecologo di Teramo e convinto medico no vax era già stato radiato, in via non definitiva, dall’Ordine dei Medici.

L’uomo prescriveva strani e inefficaci intrugli a base di funghi ai pazienti cardiopatici o diabetici e proponeva cure alternative ai pazienti Covid, sconsigliando loro di recarsi in ospedale.

Molti dei pazienti che aveva in giro per l’Italia erano seguiti da lui solo telefonicamente e uno di loro è purtroppo deceduto. Il paziente era un cardiopatico diabetico residente in Campania.

La scomparsa dell’uomo ha dato il via a delle indagini che hanno portato all’arresto di Petrella.

Roberto Petrella è accusato di omicidio colposo e si trova attualmente agli arresti domiciliari. Le gravi accuse riguardano anche la prescrizione, in diverse occasioni, di pratiche non scientifiche, quindi non riconosciute dalla medicina ufficiale.