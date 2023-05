Un uomo, che sarebbe sospettato di essere armato, è stato fermato e arrestato fuori dai cancelli di Buckingham Palace, come reso noto da Scotland Yard.

Arrestato un uomo armato vicino a Buckingham Palace

Scotland Yard, citata dalla Bbc, ha reso noto che un uomo, sospettato di essere armato, è stato arrestato fuori dai cancelli di Buckingham Palace. L’uomo avrebbe lanciato nel parco del palazzo delle presunte cartucce di arma da fuoco. Inoltre, pare sia stato trovato in possesso di una borsa sospetta che, per precauzione, è stata fatta brillare dalla polizia. La vicenda è avvenuta intorno alle 19 di ieri, martedì 2 maggio, le 20 in Italia, a pochi giorni dall’incoronazione di Carlo III.

Non si tratta di terrorismo

Il re e la regina consorte non erano a palazzo in quel momento, come precisato dalla Bbc. Non si hanno notizie di spari né di feriti tra passanti o agenti. La polizia di Londra ha fatto sapere di non trattare l’arresto come una questione legata al terrorismo, ma come un incidente isolato dovuto a problemi di salute mentale. Le presunte cartucce di fucile che l’uomo ha lanciato nel parco del palazzo sono state recuperate e saranno esaminate da specialisti.