Arrestato Vincenzo Fratepietro, nell'elenco dei latitanti "pericolosi"

Roma, 14 feb. (askanews) – Arrestato a Carovigno, nel Brindisino, Vincenzo Fratepietro, 55enne inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno. Era ricercato dal 16 marzo 2023, per essersi sottratto alle ordinanze di custodia cautelare in carcere di cui era stato destinatario per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nell’ambito delle operazioni – coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte dai Carabinieri di Foggia – denominate Cocktail e Game Over.

Secondo gli inquirenti, avrebbe fornito ingenti quantitativi di stupefacenti alle associazioni mafiose. Per lo stesso reato, aggravato dall’agevolazione mafiosa, è stato recentemente condannato in primo grado a 9 anni e 8 mesi di carcere nell’ambito dell’operazione “Nemesi” della Dda di Bari con l’accusa di aver stabilmente fornito droga al “clan D’Abramo – Sforza” di Altamura, nel Barese. Il latitante, rintracciato in un appartamento a Carovigno in cui si nascondeva, è stato poi portato nella casa circondariale di Brindisi.