Arresto Matteo Messina Denaro, nella clinica c'era anche Totò Schillaci

In occasione del clamoroso arresto di Matteo Messina Denaro messo a segno a Palermo dal Ros si apprende che nella clinica c’era anche Totò Schillaci.

L’ex campione di Italia 90 racconta la sua esperienza sui momenti del fermo del latitante e ha spiegato che “sembrava un far west“.

Arresto di Messina Denaro, c’era Schillaci

Ai microfoni di Gedi Visual Schillaci ha raccontato dalla sua prospettiva l’arresto del boss di mafia Matteo Messina Denaro. E in quel frangente l’ex bomber della Juve e della Nazionale si trovava esattamente nella clinica “La Maddalena” di Palermo.

Cioè prprio dove è stato preso il boss mafioso dopo 30 anni di latitanza. A blitz scattato ad opera dei carabinieri del Ros e del Gis Schillaci era appena arrivato nella struttura.

“Ci hanno urlato ‘fermi tutti’!”

E ha detto: “Stavo aspettando per entrare, erano circa le 8.20 ed ho visto entrare tutti gli agenti incappucciati”. E ancora: “Ci hanno urlato ‘Fermi tutti’ e ci siamo fermati”.

A quel punto Schillaci spiega di non aver visto in volto Matteo Messina Denaro, però di aver assistito al momento dell’arresto scattato all’ingresso della clinica: “Mi stavo fumando una sigaretta nell’attesa e ci hanno bloccati tutti, sembrava un far west”.