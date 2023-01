Home > Video > Arresto Messina Denaro: l’applauso dei deputati dopo i ringraziamenti di No... Arresto Messina Denaro: l’applauso dei deputati dopo i ringraziamenti di Nordio

Carlo Nordio ha ringraziato la magistratura e le Forze dell’ordine per l’arresto del boss mafioso, Matteo Messina Denaro: "È stato un grande momento per lo Stato e per la legalità".