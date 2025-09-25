Arresto per abusi su disabili in una struttura di Cantù: i dettagli choc

Scopri come un operatore sanitario ha tradito la fiducia di pazienti vulnerabili in una struttura per disabili a Cantù. Analizziamo le conseguenze di questo tradimento e il suo impatto sulla comunità locale.

Un episodio preoccupante è emerso a Cantù, in provincia di Como. Un operatore socio sanitario di origini romene, di 38 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di tre donne, tutte ospiti di una struttura per disabili. Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza e la protezione dei più vulnerabili in ambito sociale.