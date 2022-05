Arriva a Milano Party Like a Deejay il 25 e 26 giugno

Milano, 5 mag. (askanews) – Un grande festa per celebrare un anniversario importante, i 40 anni di Radio Deejay. Una due giorni di musica, sport e intrattenimento il 25 e 26 giugno al Parco Sempione di Milano, Linus racconta come sarà Party Like a Deejay Park Editio: “Ci sarà tutto praticamente, ci saremo noi, ci sarà un sacco di musica, un sacco di sport, ma la cosa bella è che non è solo un evento che dura il tempo di una serata ma è un evento che dura 48 ore dal sabato mattina alla domenica sera.

Il vero protagonista di questo evento è il parco Sempione che è un posta a cui siamo molto affezionati per mille motivi, non ultimo il fatto che siamo a pochi metri di distanza e per quelli che ci vogliono bene è un luogo di riferimento e sarà un evento all’80% aperto a tutto il pubblico, prevalentemente ai nostri amici ma anche a chi volesse passare un momento divertente senza essere per forza un ascoltatore, farà sempre in tempo a diventarlo”.

Una festa con la quale Radio Deejay torna finalmente agli eventi live, a cominciare dal grande concerto all’arena di Milano, ecco alcuni nomi: “Fabri Fibra, Marracash, Elisa, Elodie, Madame, Tutta la musica italiana di oggi”.

Sono attese nei due giorni circa 100.000 persone.