Arriva a Roma con la Luiss SIOS23 Summer: INSIEME

Roma, 29 giu. (askanews) – StartupItalia Open Summit arriva nella Capitale con la nuova edizione SIOS23 Summer: INSIEME, uno dei più grandi eventi italiani dedicati all’innovazione sul tema “People”. Il summit organizzato in collaborazione con l’Università Luiss, che ha ospitato l’evento all’interno del suo campus, ha avuto come main partner SACE, Gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alle imprese. Al centro della giornata, dedicata al mondo delle Startup e delle PMI innovative, l’importanza delle competenze come ha spiegato il Rettore dell’Ateneo, Andrea Prencipe:

“Siamo nati come Università tesa, rivolta e diretta a creare un connubio virtuoso tra la prospettiva accademica e quella industriale, della pubblica amministrazione, dei professionisti. Abbiamo continuato ad innovare questo connubio stringendo relazioni e creando opportunità di interazione con le imprese, attraverso laboratori reali, con la pubblica amministrazione, con i professionisti, grazie a percorsi tarati sulle esigenze attuali e future dei nostri giovani”.

Tra i temi trattati, inoltre, la collaborazione tra i componenti dell’ecosistema, l’impatto che la sostenibilità può avere anche in termini economici e di competitività, lo sviluppo delle persone che costituiscono la filiera e che ne determinano il successo e la trasformazione tecnologica, portando ad innovare il sistema produttivo del Paese come ci spiega Alessandra Ricci, amministratore delegato di SACE:

“Le startup sono il futuro del Made in Italy perché portano dentro il germe dell’innovazione. Attraverso l’innovazione c’è il progresso. Non ci siamo fatti bastare quello che era un dato qualitativo, abbiamo voluto approfondire e abbiamo riscontrato che le aziende che investono in innovazione hanno tre volte la probabilità di esportare rispetto a chi non investe. Senza di quello i mercati globali restano più chiusi. Come SACE abbiamo messo al centro della nostra missione il supporto a tutte le realtà che fanno investimenti in Italia, investimenti innovativi e green”.

L’edizione di SIOS23 rivolge lo sguardo all’intero comparto imprenditoriale italiano, raccontando anche le storie delle persone, che ne fanno parte e che ogni giorno costruiscono il successo delle grandi e piccole aziende del nostro Paese.