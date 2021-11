Arriva “Blanca”, la nuova fiction crime su Rai 1

Milano, 20 nov. (askanews) – In arrivo su Rai 1 “Blanca”, serie tv crime liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

Nel cast Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon diretti da Jan Maria Michelini, con la speciale consulenza artistica del Maestro Andrea Bocelli. Sei puntate a partire da lunedì 22 novembre in prima serata con protagonista Blanca, una giovane donna diventata non vedente da bambina. La perdita della sorella maggiore, per mano di un fidanzato violento, le fa maturare un senso di giustizia molto forte, fino a spingerla a entrare in polizia.

La sua specialità è il decodage, ossia l ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori.

La colonna sonora della serie è del gruppo italiano Calibro 35.

È la prima produzione al mondo ad aver utilizzato l’olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo delle persone.