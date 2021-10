Arriva “Chi è senza peccato”, film record d’incassi in Australia

Roma, 27 ott. (askanews) – Entrato nella storia del cinema australiano come uno dei maggiori incassi di sempre al box-office nazionale, dall’11 novembre arriva anche nelle sale italiane “Chi è senza peccato – The Dry”.

Il crime thriller, di cui vediamo in anteprima una clip, scritto e diretto da Robert Connolly (The Turning), è basato sul pluripremiato bestseller di Jane Harper e ha come protagonista Eric Bana nei panni dell’agente federale Aaron Falk.

Nel cast anche Genevieve O Reilly (Guerre stellari, Tolkien), Keir O Donnell (American Sniper, Il pianeta delle scimmie) e John Polson (Tutto ciò che siamo, Mission: Impossible II).

L’agente Aaron Falk fa ritorno al suo paese d’origine dopo oltre vent’anni per il funerale di un amico d’infanzia e riapre il vecchio caso di un omicidio irrisolto. Sembra che il suo amico abbia ucciso moglie e figlio prima di togliersi la vita, vittima della follia che ha devastato la comunità dopo più di un decennio di siccità.

Ma quando Aaron accetta con riluttanza di rimanere e indagare sul crimine, apre una vecchia ferita: la morte della diciassettenne Ellie Deacon. E inizia a sospettare che questi due crimini, separati da decenni, siano collegati.

La nuova edizione del romanzo “Chi è senza peccato” di Jane Harper sarà disponibile in libreria dal 20 ottobre 2021 edita da Bompiani.