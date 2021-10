Arriva Far Cry 6: inizia la liberazione di Yara dalla dittatura

Milano, 8 ott. (askanews) – Il momento atteso dagli appassionati di gaming è arrivato con l’uscita di Far Cry 6. L’ultima incarnazione del fortunato franchise porta gli appassionati a scoprire un open-world mozzafiato dove potranno immergersi nel cuore della guerriglia moderna. La serie campione di incassi firmata Ubisoft, proietta milioni di affezionatissimi fan in un’ambientazione tropicale dal realismo mai visto prima, un paradiso nel quale si nasconde però l’inferno, elemento tipico di ogni dittatura che si rispetti.

Inizia così la liberazione dell’isola di Yara dalla dittatura per tornare agli antichi fasti. Antòn Castillo, l’iconico antagonista del gioco, è interpretato da Giancarlo Esposito, attore famoso per le sue interpretazioni in serie cult come Breaking Bad e The Mandalorian. Il giocatore per portare a termine la missione potrà sbizzarrirsi nel realizzare armi davvero assurde per un divertimento adrenalinico.