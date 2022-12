Arriva GREENER con Meta e LVenture Group

Roma, 21 dic. (askanews) – Meta e LVenture Group, in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio, lanciano “GREENER”, una call per startup che si propone di selezionare imprese innovative in grado di supportare la crescita sostenibile di aziende e PMI.

L’iniziativa è dedicata a startup che hanno sviluppato soluzioni capaci di aiutare concretamente le aziende ad adottare modelli di business improntati all’abbattimento delle emissioni di carbonio e al raggiungimento della sostenibilità.

L’Head of Public Policy di Meta Italy, Greece and Malta, Angelo Mazzetti ha spiegato le motivazioni per cui Meta ha deciso di lanciare questo nuovo progetto.

“Insieme a Confcommercio, LVenture e Legambiente abbiamo deciso di lanciare GREENER, una call per startup per trovare e sostenere tecnologie innovative che possano avere un impatto positivo sulle operazioni delle PMI in tre ambiti. Il primo è quello di ridurre l’impatto energetico, il secondo quello di favorire l’economia circolare, e il terzo è quello di ridurre l’impatto del ciclo di smaltimento dei rifiuti.

Siamo consapevoli di avere una responsabilità per i quasi 4 miliardi di utenti che utilizzano i nostri servizi. Ci siamo interrogati su come poter dare loro la possibilità, in particolare ad imprese no-profit che portano avanti business sostenibili con un ridotto impatto ambientale, per affermarsi e per crescere a livello internazionale. Abbiamo lanciato un programma di formazione che ha coinvolto centinaia di migliaia di imprese in Italia Guide to Green che si compone di un modulo online frequentabile quando si ha tempo, e si compone di momenti di formazione dal vivo in cui hanno partecipato miglia di imprese”.

Antonella Zullo, Head of Innovation and Corporate Venturing, ha approfondito la natura del progetto e le modalità di candidatura.

“Con GREENER stiamo intercettando e selezionando startup e PMI innovative con soluzioni innovative per accelerare la transizione ecologica delle aziende in Italia. Cerchiamo startup già mature e che abbiano già ricevuto un investimento SID, e che abbiano una traction già sviluppata e che abbiano già collaborazioni all’attivo con il mondo delle aziende.

Si possono candidare online sul sito greenercall.com le startup che abbiano queste caratteristiche. La data di scadenza è il 23 gennaio. In collaborazione con Meta, Confcommercio Giovani e Legambiente saranno selezionate le cinque migliori startup che parteciperanno al DEMO DAY, dove verranno infine scelte le tre vincitrici. Due riceveranno in premio cash e ADS per portare avanti integrazione delle loro soluzioni con due aziende italiane corporate o PMI. Una startup riceverà un premio speciale in ADS per miglior soluzione di Digitale Engagement sui temi della sostenibilità ambientale”.

Meta, LVenture Group, Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio hanno quindi unito le forze per promuovere GREENER e intercettare imprese che possano aiutare le aziende e le PMI a sviluppare il loro business in modo più sostenibile.