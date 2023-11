Arriva HairStyle-The Talent Show, parrucchieri alla prova con Ferretti

Milano, 14 nov. (askanews) – Dieci parrucchieri professionisti si affrontano a colpi di phon e spazzola in HairStyle, The Talent Show” per diventare il prossimo grande nome dell’hairstyling in Italia, per questo dovranno dimostrare talento, abilità e creatività. Il programma in onda su Real Time dal 16 novembre è presentato dal Global Hairstylist Rudy Mostarda e soprattutto dal Maestro Rossano Ferretti.

“Per me HairStyle è un sogno che si realizza, non per me ma per l’industria e per il sistema. Voglio aiutare attraverso la mia esperienza, sofferenza e le esperienze che ho vissuto. Mi chiamano in tanti modi, ma sono un pioniere con una visione che vede al di là e questo talent sarà una opportunità per il mondo della bellezza e per la nostra industria”.

Il settore della bellezza è importante economicamente ma anche nella società, da sempre il look e i tagli di capelli hanno segnato l’evolversi dei tempi, anche se ora per il maestro Ferretti che nei sui saloni ha ospitato numerose celebrità e membri di famiglie reali di tutto il mondo, le cose sono cambiate.

“Ci sono state delle epoche, ma sono finite. Oggi il mondo della bellezza è totale, è inclusivo e globale. La digitalizzazione rende tutto veloce, non c’è più differenza tra continenti e paesi, oggi come oggi la bellezza è rispetto della propria persona”.

Rossano Ferretti aspira a migliorare la percezione pubblica della professione di parrucchiere per questo condurrà il talent show che sarà trasmesso nelle sue cinque versioni in Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti e, appunto, Italia.