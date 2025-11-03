Arriva "Heidi - Una nuova avventura", una clip in anteprima

Roma, 27 ott. (askanews) – La storia della piccola Heidi tra i monti rivive al cinema in una nuova veste e con un messaggio molto attuale.

In anteprima una clip tratta da “Heidi – Una nuova avventura”, il film d’animazione in CGI diretto da Tobias Schwarz che arriverà nelle sale italiane il 6 novembre (distribuito in esclusiva da Adler Entertainment).

Una nuova interpretazione del classico di Johanna Spyri che unisce la magia della storia originale a temi di oggi come la sostenibilità e la protezione dell’ambiente.

Il film d’animazione, infatti, rimane fedele all’essenza della storia, introducendo allo stesso tempo un’avventura completamente nuova che risuona con il pubblico di oggi. Ispirato a “Heidi”, capolavoro letterario apprezzato da oltre 140 anni e una delle storie per bambini più famose, con oltre 50 milioni di libri venduti in 50 lingue e l’ultimo adattamento televisivo trasmesso in più di 120 paesi, il film vuole essere un omaggio a un classico che ha segnato l’infanzia di generazioni.

Nel cuore delle Alpi svizzere, la vivace Heidi, una bambina di otto anni, si gode la sua vita spensierata insieme al suo burbero ma amorevole nonno, circondata da pascoli rigogliosi e vette maestose. Quando Heidi salva un cucciolo di lince ferito, rimasto intrappolato in una trappola tesa da un astuto industriale, il signor Schnaittinger, decide di curarlo in segreto e chiamarlo Paprica. Ma mentre i giochi vivaci del cucciolo iniziano ad attirare attenzioni indesiderate, Heidi scopre che i piani di Schnaittinger per costruire una segheria che rischia di distruggere il territorio, minacciano non solo il cucciolo, ma l’intero ecosistema alpino.

Così, con il suo fedele amico Peter e l’inseparabile San Bernardo Nebbia, Heidi intraprende un’avventura per riportare Paprica dalla sua famiglia prima che sia troppo tardi. Lungo il cammino Heidi si trova a fronteggiare le insidie della natura, i pericoli dell’avidità umana e la forza profonda dei legami di amicizia.