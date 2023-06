Home > Askanews > Arriva il ciclone Biparjoy, 150mila evacuati tra India e Pakistan Arriva il ciclone Biparjoy, 150mila evacuati tra India e Pakistan

Roma, 14 giu. (askanews) – Oltre 150mila persone sono state evacuate in India e Pakistan per l’arrivo del potente ciclone Biparjoy (che significa “disastro” in bengalese), che potrebbe provocare inondazioni, distruggere case e abbattere linee elettriche ad alta tensione. Si prevede che tocchi terra in serata come “tempesta ciclonica molto intensa”, secondo le agenzie meteorologiche di entrambi i paesi, con venti violenti e raffiche fino a 150 chilometri orari, accompagnati da piogge molto intense. Dovrebbe abbattersi su un’area costiera di 325 km a cavallo tra lo stato indiano del Gujarat e la regione di Karachi in Pakistan. Secondo le autorità del Gujarat, le piogge torrenziali e i forti venti che hanno preceduto il ciclone hanno già provocato cinque vittime, tra cui due bambini.

Roma, 14 giu. (askanews) - Oltre 150mila persone sono state evacuate in India e Pakistan per l'arrivo del potente ciclone Biparjoy (che significa "disastro" in bengalese), che potrebbe provocare inondazioni, distruggere case e abbattere linee elettriche ad alta tensione. Si prevede che tocchi ter...