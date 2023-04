Arriva il ddl anti vandali, sanzioni fino a 60mila euro

Roma, 11 apr. (askanews) – Un disegno di legge che già viene definito “anti vandali”, con un occhio ai lanci di vernice lavabili degli attivisti per il clima. La bozza del ministro della cultura Sangiuliano arriva in Consiglio dei Ministri e prevede al di là delle conseguenze penali, una sanzione amministrativa da 20mila a 60mila euro per chi distrugga disperda o deteriori rendendoli in tutto o in parte inservibili beni culturali o paesaggistici, e sanzioni da 10 a 40mila euro per chi destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la conservazione o incompatibile con il loro carattere storico e artistico.

Protestano le opposizioni, dal verde Bonelli che parla di governo forcaiolo e di propaganda, a varie voci del PD come la vicepresidente della Camera Anna Ascani, che scrive su Twitter “per il governo Meloni la soluzione universale è introdurre nuovi reati”, mentre la senatrice Simona Malpezzi ricorda l’introduzione l’anno scorso di nuove fattispecie di reato contro il patrimonio culturale.