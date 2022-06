Arriva il fantacalcio con gli NFT

Roma, 6 giu. (askanews) – Il campionato è appena finito, ma il calciomercato è già in fibrillazione e l’ultima tendenza per gli amanti del pallone è giocare al fantacalcio con gli NFT. Una moda esplosa con Sorare, la piattaforma francese che ha portato il gioco del calcio in una nuova era.

Con un finanziamento di 680 milioni di dollari, il più alto di sempre in Europa, Sorare nasce per rivoluzionare il tifo sportivo creando una nuova esperienza di fantacalcio.

Oggi, sono oltre 1,7 milioni gli utenti che giocano online e 245 le squadre nel mondo che sono approdate sulla piattaforma, 14 quelle italiane che hanno già strizzato l’occhio al mondo di Sorare.

Ma come si inizia a giocare? Iscriversi a Sorare e giocare è semplice e gratuito, basta registrarsi sulla piattaforma sorare.com, scegliere il nome e il logo del proprio club e unirsi alla rookie league, il campionato al quale si può partecipare con le carte gratuite.

Esistono, infatti, diversi tipi di carte su Sorare: per ogni giocatore vengono prodotte a stagione illimitate carte comuni gratuite, 1000 carte “limited”, 100 carte “rare”, 10 carte “super rare” e 1 carta “unique”. Più una carta sarà scarsa, più diventerà preziosa sia come card collezionabile sia come elemento del gioco.

Dopo l’iscrizione basterà selezionare 3 club dai quali verranno casualmente scelti i giocatori che entreranno a far parte della propria squadra. A questo punto sarà possibile far scendere in campo il proprio team di 5 giocatori: 1 portiere, 1 difensore, 1 centrocampista, 1 attaccante ed 1 giocatore extra di qualsiasi ruolo. Su Sorare i calciatori guadagnano punti in base a come giocano durante i turni di campionato. Giocando su Sorare è possibile vincere primi, infatti, gli utenti che partecipano alle varie competizioni hanno la possibilità di vincere carte da gioco e sbloccare nuove esperienze.

Partecipare ai tornei su Sorare è completamente gratuito, fatta eccezione per specifici tornei. Ogni settimana Sorare ospita molti tornei diversi ai quali ogni manager potrà registrare la sua squadra. Ogni torneo richiede requisiti differenti per la partecipazione, tutte le info sul sito sorare.com