Arriva il professionista Blockchain, ha tra i 20 e i 50 anni e competenze umanistiche

Roma, 4 apr. (Labitalia) – A scuola di blockchain. Aperte le iscrizioni per il Master Lab in Blockchain technology & management, il percorso di formazione organizzato da The blockchain management school, la prima scuola italiana di alta specializzazione dedicata alle professioni del futuro. In un mondo del lavoro caratterizzato dallo shortage delle competenze – secondo il bollettino del Sistema informativo Excelsior, la difficoltà di reperimento di professionisti adeguati riguarda il 46,4% dei profili ricercati, e cioè 177 mila profili su 382 mila – il master vuole formare specialisti che sappiano operare con questa nuova tecnologia che consente di processare informazioni garantendo l’immutabilità del dato e certificando la storia di tutte le transazioni senza bisogno di un intermediario. Il master, numero 1 in Italia per allievi formati (oltre 600), per data di nascita (2018) e per numero di edizioni realizzate (11) offre una preparazione a 360°: dalla blockchain al bitcoin e le cryptovalute, da ethereum agli smart contract, dagli nft al metaverso fino alla defi, la finanza decentralizzata, saranno 10 i moduli dedicati all’apprendimento di una delle tecnologie più richieste nelle professioni del futuro. L’80% degli studenti usciti dal master – il corso è giunto alla sua dodicesima edizione – si è inserito professionalmente, ha avviato una propria startup nell’ambito della blockchain, o comunque ha integrato la nuova tecnologia nel proprio business aziendale.

"Più del 60% dei lavori che conosciamo oggi cambierà. Questo non significa che spariranno, ma che si adatteranno e evolveranno sulla base di Blockchain e intelligenza artificiale” dice Gian Luca Comandini, pioniere del settore, che insieme a Romolo De Stefano, presidente della Fondazione Ateneo impresa, ha fondato la scuola e dirige il master. Blockchain project manager e blockchain developer, queste e non solo, le figure che usciranno dalla Scuola. Il percorso rappresenta un’opportunità per colmare quel gap tra domanda e offerta di specialisti su cui la formazione accademica tradizionale non riesce a intervenire. Un mismatch tanto più sentito se consideriamo che, secondo gli ultimi dati McKinsey & company, la blockchain coinvolgerà nei prossimi anni il 90% delle aziende nel mondo, modificando le modalità di lavoro e rivoluzionando le potenzialità del business.

E il nostro Paese non è da meno. Nel 2022, il mercato italiano ha visto una crescita nei progetti di Blockchain aziendali del 50% rispetto all’anno precedente, con il traguardo di 42 milioni di euro in investimenti, nel settore finanziario e assicurativo, ma anche retail, moda, automotive. Chi aspira ad una carriera nel settore, secondo un’analisi di The Blockchain management school sugli iscritti al master, non ha un background prettamente tecnico: non ci sono solo ingegneri o informatici, ma anche umanisti, laureati in lettere, filosofia, comunicazione, marketing, economia, persino in giurisprudenza o in psicologia, coscienti del fatto che le digital skills permetteranno sempre più un accesso privilegiato al mercato del lavoro.

L’identikit è trasversale: giovani fra i 22 e i 30 anni ma anche persone fra i 30 e i 50 anni. Ci sono sia i giovani professionisti che figure senior in cerca di nuove opportunità di business o di una seconda opportunità di riqualificazione lavorativa: consulenti finanziari, business developer, startupper, così come avvocati, informatici, formatori, impiegati della Pubblica amministrazione o commerciali.

Aperte le iscrizioni per il master che partirà il 12 maggio. Il corso si terrà a Roma, sia in presenza che in live streaming sul Campus Virtuale, ambiente interattivo con accesso 24/7 con le credenziali personali, che consente scambi, esercitazioni, approfondimenti e la videoregistrazione di tutte le lezioni. Il master è rivolto a giovani laureati, professionisti, imprenditori e, in alcuni casi, diplomati, conta su un corpo docente costituito dai più noti ed autorevoli esperti del settore.

Alla fine del master, per un totale di 200 ore, l’allievo oltre a ricevere un Attestato di qualifica registrato su Blockchain ethereum e certificato NFT, sarà un esperto in materia, sia a livello tecnologico che manageriale e, nel caso degli imprenditori, avrà la possibilità di implementare la Blockchain nel suo business, cogliendo le opportunità del mercato e delle applicazioni possibili.