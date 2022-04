Arriva il video di “Bentornato”, il nuovo brano di Paolo Vallesi

Roma, 1 apr. (askanews) – E’ uscito il video di “Bentornato”, il nuovo brano di Paolo Vallesi contenuto nell’album di inediti “Io” pubblicato il 25 marzo scorso per i suoi 30 anni di carriera. Il brano è stato scritto in collaborazione con Amara e Simone Cristicchi e il video è stato girato al Teatro Romano di Fiesole.

Un anniversario importante, che Vallesi ha voluto festeggiare con un progetto articolato, che include la pubblicazione di un secondo album, “Noi” (pubblicato sempre il 25 marzo) con i successi del cantautore interpretati insieme ad alcuni amici grandi artisti; un tour (prime date annunciate Milano il 27 aprile, Roma il 5 maggio e Firenze il 24 maggio); e un docufilm di prossima uscita.

“Bentornato è la parola che mi viene rivolta più spesso quando mi ripropongo al pubblico con un nuovo lavoro. È un complimento che mi piace molto. Vuole dire che sei mancato a qualcuno e che ha piacere di rivederti e risentirti. È una canzone autobiografica. L ho scritta insieme ad Amara, che l ha raccontata con il suo sguardo, e a Simone Cristicchi, che l ha pennellata con la sua poesia. È stato bellissimo scriverla, realizzarla e cantarla” ha raccontato Paolo Vallesi.

“Io” è composto da 10 nuovi brani inediti (pubblicato a cinque anni dal precedente “Un filo senza fine”). È un album che rappresenta il momento odierno del cantautore fiorentino, fatto di sonorità attuali, ma che mantiene l entusiasmo delle produzioni degli anni novanta per accompagnare l ascoltatore durante un lungo viaggio. Le canzoni sono state interamente scritte da Vallesi, alcune in collaborazione con il suo team abituale, tra cui Beppe Dati (Raf, Mia Martini, Guccini, Pausini), e prodotte dallo stesso artista insieme a Pio Stefanini. Due i brani scritti in collaborazione: “Bentornato”, con Amara e Simone Cristicchi; e “Meglio di niente”, con Pierdavide Carone. L album contiene anche “Canzone d amore”, il singolo uscito ad inizio anno.

“Noi” contiene i successi di Paolo riarrangiati per l occasione e interpretati con alcuni dei più grandi artisti italiani: Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Gigi D Alessio, Danti, Dolcenera, Amara, I Legno, e Leonardo Pieraccioni che interpreta invece un inedito.