Arriva in Italia Clark, il defibrillatore per uso domestico

Milano, 31 gen. (askanews) – Il mercato tech propone sempre più soluzioni per la salute, con prodotti sempre più tascabili e di facile uso. Tra questi c’è Clark: piccolo, semplice e compatto, si annuncia come il primo defibrillatore da casa, pronto per intervenire in caso di arresto cardiaco. Il salvavita domestico è stato ideato dalla start up francese Lifeaz, la quale, dopo averlo presentato al Consumer Electronic Show, la fiera tech di Las Vegas, lo sta lanciando in questi giorni sul mercato italiano.

Considerate le dimensioni davvero ridotte, il defibrillatore può essere anche portato in borsa o in auto per averlo sempre a portata di mano. Quanto all’uso: uno speaker vocale, spiega cosa fare passo passo in quei momenti cruciali durante un attacco cardiaco in cui è in gioco la vita di una persona entro pochissimi minuti.

“Oggi è indispensabile pensare a come affrontare la maggior parte degli arresti cardiaci che avvengono nell’ambiente privato nel 70 per cento dei casi”, ha spiegato Pascal Cassan, del comitato scientifico di Lifeaz.