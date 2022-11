Arriva "Just dance 2023" con "Farfalle" di Sangiovanni

Arriva "Just dance 2023" con "Farfalle" di Sangiovanni

Arriva "Just dance 2023" con "Farfalle" di Sangiovanni

Milano, 22 nov. (askanews) - "Farfalle" di Sangiovanni è uno dei brani da ballare nella nuova edizione di "Just Dance" 2023. La ballerina Giulia Stabile ha creato la coreografia del brano a lei dedicato. L'edizione 2023 di Just Dance include più di 40 nuovi brani tra cui "Physical" di Dua Lipa ...

Milano, 22 nov. (askanews) – “Farfalle” di Sangiovanni è uno dei brani da ballare nella nuova edizione di “Just Dance” 2023. La ballerina Giulia Stabile ha creato la coreografia del brano a lei dedicato.

L’edizione 2023 di Just Dance include più di 40 nuovi brani tra cui “Physical” di Dua Lipa e “Locked Out of Heaven” di Bruno Mars, oltre a un’interfaccia e una veste grafica del tutto nuove.