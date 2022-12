Tiene banco in queste ore la vicenda per cui in provincia di Salerno arriva l’ambulanza per un uomo e scatta la lite fra sanitari e familiari.

Per molti media si tratta inequivocabilmente dell’ennesimo episodio di violenza in danno del personale sanitario impegnato nelle emergenze.

Arriva l’ambulanza a Sarno e scatta la lite

Da quanto si apprende tutto sarebbe accaduto nella cittadina di Sarno e sui motivi della contesa in un contesto così delicato come quello di un soccorso urgente non è stata ancora fatta totale chiarezza, né sui torti e le eventuali ragioni dei contendenti impegnati.

Quello che si sa è che, come riporta Salerno Today, ci sono stati attimi di tensione, a Sarno. Tensione che sarebbe sfociata in una lite tra i soccorritori e familiari di un paziente. Parrebbe che l’innesco del deprecabile episodio sarebbe stato “in merito al tipo di intervento sanitario da prestare”.

Dalle parole ai fatti in pochi attimi

Sta di fatto che, come spiega la testata campana, dalle parole “si è passati ai fatti e il personale del 118 intervenuto sul posto con un’ambulanza, sarebbe stato aggredito”.

Anche i media territoriali precisano che “non sono chiare la dinamica e le cause di quanto accaduto”, ma c’è un dato empirico. A seguito della presunta aggressione il malcapitato bisognoso di cure è stato ricoverato, mentre il personale del 118 è stato “costretto a sospendere temporaneamente il servizio per le ferite riportate”.