Arriva la Nintendo Switch 2: più grande e più potente

Milano, 17 gen. (askanews) -Schermo più grande, più potenza e controller migliorati: il colosso giapponese dei videogiochi Nintendo ha presentato la sua prossima console, la Switch 2, in uscita nel 2025.

Per ora Nintendo ha annunciato il nuovo arrivo con un video, senza fornire tutti i dettagli che verranno svelati in un evento in diretta il 2 aprile.

La nuova console è molto attesa dai fan, arriva a 7 anni dalla prima versione, uscita nel 2017, un grandissimo successo per Nintendo: fino al 2024 ne sono state vendute 146 milioni di unità, è la terza console più popolare nella storia dei videogiochi dopo la PlayStation 2 di Sony e il Nintendo DS.

Nintendo stima di aver venduto circa 1,3 miliardi di giochi su Switch, tra cui titoli molto popolari come “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” e “Animal Crossing: New Horizons”.