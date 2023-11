Arriva la seconda stagione di "Pinocchio and Friends"

Roma, 17 nov. (askanews) – Arriva in tv la seconda serie di “Pinocchio and Friends” il più recente cartone animato creato da Igino Straffi e ispirato alla fiaba più amata di tutti i tempi (realizzato da Rainbow in collaborazione con Rai Kids). Dopo il successo della prima stagione, la seconda, con 26 nuovi episodi, andrà in onda su Rai Yoyo dal 20 novembre alle ore 19.10.

E per l’occasione è stato organizzato per le famiglie un evento speciale in esclusiva nel circuito The Space Cinema, nel weekend che precede la partenza televisiva. Il 18 e 19 novembre ci sarà una premiere dei nuovi episodi, che i bambini potranno vedere in anteprima con Laura Carusino (volto noto di Rai Yoyo) che accompagnerà i piccoli fan alla scoperta di quattro nuovi episodi della seconda serie, oltre ad altri contenuti esclusivi. Inoltre, solo a Roma presso The Space Cinema Roma Moderno, sarà possibile partecipare al Meet and Greet con Pinocchio e Freeda e assistere alla sfilata sul red carpet degli amati protagonisti.