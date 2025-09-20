Arriva la "Trump gold card", firmato un ordine esecutivo

Washington, 20 set. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una “gold card” da un milione di dollari per chi vuole emigrare nel Paese, una versione per ricchi della “green card”.

“Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare.

Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi”, ha spiegato. E la Casa Bianca, sul suo account X ha scritto: “Il presidente Trump firma un ordine esecutivo per aprire nuove strade a persone straordinarie che si impegnano a sostenere gli Stati Uniti, consentendo loro di venire e contribuire all’America attraverso un’immigrazione accelerata. The Trump gold card”.

Tra le altre novità, firmato un ordine esecutivo che impone alle aziende di pagare una tassa di 100.000 dollari l’anno per ottenere visti di lavoro H-1B, nel tentativo di frenare l’uso eccessivo del programma – approvato dall’allora presidente George H.W. Bush, che consente ai lavoratori qualificati provenienti dall’estero di lavorare temporaneamente negli Stati Uniti. Un visto usato dalle principali aziende tech per assumere dipendenti dall’estero.

“Questo garantirà che le persone che vengono assunte siano effettivamente altamente qualificate e non siano rimpiazzabili da lavoratori americani. Pertanto, proteggerà i lavoratori americani ma garantirà che le aziende abbiano un modo per assumere persone veramente straordinarie e portarle negli Stati Uniti” ha detto Will Scharf, segretario dello staff della Casa Bianca. E Trump ha aggiunto:

“Abbiamo bisogno di lavoratori. Abbiamo bisogno di grandi lavoratori. E questo garantisce che è quello che accadrà”.