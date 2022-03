Arriva l'EcoAtlante, on line storie e dati ambientali

(Adnkronos) – Trasformazioni e fragilità del territorio, cambiamenti climatici, economia circolare, inquinamento atmosferico: tutti i grandi temi ambientali che interessano oggi il nostro Paese disponibili on line con un unico punto di accesso. Presentato dall’Ispra, arriva l’EcoAtlante, uno strumento che, attraverso una serie di StoryMap, permette di conoscere scoprire, visualizzare e condividere le informazioni ambientali nazionali e locali.

L’EcoAtlante è rivolto a tutti: dagli esperti a coloro che si avvicinano per la prima volta ai temi ambientali, da chi è semplicemente curioso a chi invece ogni giorno concorre in prima linea alle sfide presenti e future. Proprio come un percorso metropolitano, l’EcoAtlante trasporta il visitatore in un luogo nel quale le informazioni raccolte dal Sina, il Sistema Informativo Nazionale Ambientale, si intrecciano a storie e narrazioni. Funziona da pc, tablet e smartphone.

E' possibile seguire il percorso o crearlo in base alle proprie esigenze. Tre i diversi punti di accesso: il 'viaggio', le 'storie' e i 'dati'.