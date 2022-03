Arriva “Licorice Pizza”, l’atteso film di Paul Thomas Anderson

Roma, 10 mar. (askanews) – Una featurette in anteprima di “Licorice Pizza”, l’atteso nuovo film di Paul Thomas Anderson, dal 17 marzo nelle sale italiane con la protagonista Alana Haim.

Acclamato dalla critica e definito da Variety “un capolavoro”, è ambientato nel 1973 e racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley.

Un racconto per immagini, accompagnato dai brani di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone e The Doors, candidato a tre Oscar: come miglior film, miglior regista e sceneggiatura originale.

Accanto ai carismatici debuttanti Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman), in ruoli cameo ci sono Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdie.