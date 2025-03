Arriva "LOL: Chi ride è fuori 5" con Enrico Brignano e Geppi Cucciari

Roma, 10 mar. (askanews) – Svelato il trailer della quinta stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, il comedy show Original, prodotto in Italia, che sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo dal 27 marzo con i primi 5 episodi, e dal 3 aprile con l’ultimo. A sfidarsi per restare seri per sei ore consecutive, provando contemporaneamente a far ridere i loro avversari, stavolta ci saranno Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, vincitore della seconda stagione di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”.

Chi riuscirà nell’impresa si aggiudicherà un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico che potrà scegliere. Ad osservare la gara comica dalla control room, nelle vesti di arbitri e conduttori, arrivano Alessandro Siani e Angelo Pintus.

Dopo il successo delle prime quattro stagioni, continua la sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata; una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito, alla successiva, dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

“LOL: Chi ride è fuori” è un adattamento dello show giapponese Original, Hitoshi Matsumoto Presents Documental. Un format replicato su Prime Video in quindici paesi; in Italia è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios.