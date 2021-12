Arriva “One Second”, il grande omaggio di Zhang Yimou al cinema

Roma, 13 dic. (askanews) – Dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dal 16 dicembre arriva nelle sale “One Second”, il nuovo film di Zhang Yimou (distribuito da Fenix Entertainment e Europictures).

Il regista cinese, che lo ha anche co-sceneggiato, ha voluto fare un grande omaggio al cinema, come si vede in questa clip in anteprima. Il film è ambientato negli anni della Rivoluzione Culturale in Cina e racconta la storia di Liu, una giovane che ruba una pellicola cinematografica e viene inseguita da Zhang, evaso da un campo di lavoro forzato, disposto proprio a tutto pur di ottenerla.

Tra fiaba e thriller, con dei personaggi particolari e molto riusciti.

“Non dimenticherò mai certe scene dei film che guardavo da bambino – ha detto Zhang Yimou – l’eccitazione e la felicità oltre le parole erano come un sogno. I film ci accompagnano mentre cresciamo. I sogni ci accompagnano per tutta la vita. C’è sempre un film in particolare che si ricorda per tutta la vita, e forse non solo il film stesso, ma anche il tipo di aspettativa che cattura…

un desiderio di guardare le stelle. ‘One Second’ è dedicato a tutti coloro che amano i film”.