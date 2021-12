Arriva su Rai1 il film “Carla”: Fracci, la danza e la vita

Milano, 4 dic. (askanews) – Domenica 5 dicembre va in onda in prima serata su Rai1 “Carla”, il primo film tv sulla vita di Carla Fracci, interpretata da Alessandra Mastronardi. Una co-produzione Rai Fiction-Anele, prodotta da Gloria Giorgianni e diretta da Emanuele Imbucci, realizzata con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei.

Liberamente ispirato all’autobiografia di Carla Fracci “Passo dopo passo – La mia storia” (a cura di Enrico Rotelli, Arnoldo Mondadori Editore, 2013), il film tv da 100 minuti ripercorre il percorso umano e professionale di un’icona della danza mondiale, universalmente riconosciuta come una delle più grandi étoile del XX secolo e definita nel 1981 dal New York Times “prima ballerina assoluta”.

Il racconto prende il via da un episodio realmente accaduto nella vita di Carla Fracci, quando negli anni ’70 l’amico e partner di ballo Rudolf Nureyev (Léo Dussollier) le propose una sfida tanto intrigante quanto folle: tornare a ballare ad un anno dalla nascita di suo figlio Francesco, riportando in scena al Teatro alla Scala “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovskij, avendo a disposizione solo cinque giorni di tempo per studiare e provare l’intera coreografia.

La narrazione alterna alle estenuanti prove dello spettacolo i flashback di tutte le più importanti tappe della vita di Carla, dai primi passi nell’accademia del Teatro alla Scala al debutto come solista ne “Lo spettro della Rosa” alla consacrazione internazionale, dall’incontro con Beppe Menegatti (Stefano Rossi Giordani) alla difficile scelta di diventare madre all’apice della sua carriera, per restituire la storia artistica e personale di una grande eccellenza femminile del nostro Paese.

Girato tra Roma, Orvieto e Milano e in particolare al Teatro alla Scala, che per la prima volta nella sua storia ha aperto le porte a una produzione fiction permettendo di girare all’interno dei suoi storici e prestigiosi spazi, il film vede nel cast, tra gli altri, Elena Cotta nei panni della nonna di Carla Fracci, Maria Amelia Monti e Pietro Ragusa, in quelli dei genitori Santina e Luigi Fracci, Euridice Axen nel ruolo della direttrice dell’Accademia di danza della Scala Esmée Bulnes, Paola Calliari, in quello del personaggio di fantasia Ginevra Andegari, e ancora Gabriele Rossi (Mario Pistoni), Lorenzo Lavia (Luchino Visconti), Valentina Romani (Anita Spelta), Maurizio Donadoni (il sovrintendente della Scala Antonio Ghiringhelli), Paola Lavini (Maria Callas), Alan Cappelli Goetz (Erik Bruhn), Claudia Coli (Signorina De Calboli) e la piccola Elisa Proietti nei panni di Carla da bambina.

“Carla” è una coproduzione Rai Fiction-Anele, realizzata con il patrocinio della Regione Lombardia, il contributo del Comune di Orvieto e con il contributo del MIC- Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo. Soggetto di Fabio Scamoni e Graziano Diana. Sceneggiatura di Graziano Diana e Chiara Laudani con la collaborazione di Emanuele Imbucci e Fabio Scamoni. Consulenza di Carla Fracci, Beppe Menegatti e Luisa Graziadei. Produttore esecutivo Tore Sansonetti. Produttori associati Fabio Scamoni e Carlotta Schininà. Produttori RAI Lorenza Bizzarri e Gianluca Casagrande. Prodotto da Gloria Giorgianni. Regia di Emanuele Imbucci. Distributore Cinema QMI.