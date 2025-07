Arriva Superman, David Corenswet: essere forti vuol dire avere paura

Roma, 7 lug. (askanews) – E’ il film più atteso dell’estate 2025 e dal 9 luglio arriva nei cinema “Superman”. Il regista James Gunn trasporta il supereroe originale in un nuovo universo fatto di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Il film è stato scritto circa due anni fa ma richiama molto quanto sta succedendo oggi nel contesto politico internazionale, tra invasioni e guerre. “E’ triste constatare che il mondo di oggi somiglia molto di più a quello del film rispetto a due anni fa. – ha detto il regista – Penso che, in generale, ci sia una grande mancanza di gentilezza oggi: sembra una cosa banale ma non lo è. Certo non fermerebbe le guerre ma forse potrebbe cambiare un po’ le azioni dei nostri governi. E il film parla proprio di questo”.

Protagonista del film di DC Studios è David Corenswet nel duplice ruolo di Superman/Clark Kent, affiancato Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane. “E’ chiaro che Superman è ambientato in un mondo di fantasia, come lo sono Starwars o Il Trono di spade, poi però ha a che fare con il nostro presente perché alla fine parla di persone, di esseri umani che devono affrontare problemi. – ha spiegato Corenswet – Sembra paradossale ma a volte la vulnerabilità può essere una forza. Nessuno è invincibile, essere coraggiosi non vuol dire non avere paura, ma essere forti convivendo con la paura, lottare per le cose che ritieni giuste, prendere rischi, assumersi responsabilità”.

Clark Kent e Lois Lane nel film sono due giornalisti, in perenne lotta contro le fake news e sempre alla ricerca della verità. Rachel Brosnahan ha sottolineato: “La stampa libera è molto molto importante, e siamo molto grati a James che ha mostrato quanto sia importante la ricerca della verità attraverso il lavoro dei giornalisti”.