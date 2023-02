Home > Askanews > Arrivate a Gardaland oltre 2000 piante per Jumanji The Labyrinth Arrivate a Gardaland oltre 2000 piante per Jumanji The Labyrinth

Castelnuovo del Garda, 2 feb. (askanews) – Un labirinto di piante mediterranee per immergersi nel fantastico e selvaggio mondo di Jumanji diventando protagonisti di una emozionante avventura. A Gardaland fervono i preparativi per la nuova attrazione 2023: “Jumanji – The Labyrinth”, situata nel cuore del parco divertimenti a partire dalla prossima primavera. Ispirandosi alla serie cinematografica di successo della Sony Pictures quattro cosplayer: dott. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, prof. Sheldon “Shelly” Oberon e Franklin “Topo” Finbar hanno posato le prime e simboliche piante del labirinto. Saranno oltre 2.000 le piante Mediterranee – appartenenti a più di 30 specie diverse – che daranno vita al selvaggio labirinto che farà da sfondo alle avventure degli eroi del mondo di Jumanji. Perdersi e ritrovarsi in questo labirinto naturale sarà un’avventura multisensoriale tutta da provare.

