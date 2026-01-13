Arrivato a Ciampino dal Venezuela l'aereo con Trentini e Burlò

Roma, 13 gen. (askanews) – L’aereo italiano con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò partito da Caracas è arrivato all’aeroporto di Ciampino.

I due cittadini italiani sono stati liberati ieri dal regime venezuelano dopo una detenzione di oltre un anno. Ad accoglierli insieme alle famiglie la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

L’abbraccio con i familiari dopo mesi di grande preoccupazione, la commozione, la gratitudine, lacrime di gioia e sorrisi

Dopo aver accolto e salutato Alberto Trentini e Mario Burlò Meloni e Tajani hanno lasciato l’aeroporto.