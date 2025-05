Arsenalia: pmi italiane conoscono vantaggi IA, ne fanno uso creativo

Milano, 29 mag. (askanews) – “Il grado di adozione dell’IA per le pmi è molto alto, sono ottimista. Stiamo partendo con molti progetti e le pmi hanno capito che possono avere un vantaggio competitivo nel breve. Noi, come partner di Salesforce sin dal 2015, siamo in pole position su questo visto che siamo anche partecipati da Salesforce con Salesforce Venture”.

Lo ha sottolineato Gianluigi Alberici, Partner Arsenalia, in occasione dell’Agentforce World Tour Milano di Salesforce.

“Vedo anche un uso creativo, rispetto a use case che Salesforce mette a disposizione, proprio per la tipica capacità creativa italiana, che c’è in tutti i settori, di utilizzare l’intelligenza artificiale in maniera non convenzionale e inventiva”. Questo, ha chiosato Alberici, “permette anche di vedere in maniera positiva il futuro nostro strato industriale”.