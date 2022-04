Art.1: Calenda a Letta e Speranza, 'come fate a stare con chi non sceglie tra Macron e Le Pen?'**

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Io non riesco a capire come si fa a stare con uno che ha fatto i dl sicurezza, che non sa scegliere tra Macron e Le Pen". Così Carlo Calenda al congresso di Articolo Uno si rivolge a Enrico Letta e Roberto Speranza.

"Io penso che ci sarà un tempo dopo le elezioni, che spero saranno con un sistema proporzionale a soglia alta, per parlarsi e spero che si riconosca la differenza senza fare come si è fatto a Roma che mi avete detto che ero destra mentro io ho appoggiato Gualtieri al secondo turno e la Raggi invece la stiamo ancora aspettando…".

"Attenti a no cadere nelle braccia del populismo che è sempre stato la morte per la sinistra.

Io sono sicuro che Letta e Speranza ne sono consapevoli".