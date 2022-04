Art. 1: Maraio, 'la sinistra deve fare la sinistra'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Dobbiamo costruire una sinistra plurale e non egoriferita, solidale e non individualista, che abbia una visione e non sia miope, una sinistra inclusiva. Insomma, la sinistra deve fare la sinistra”- Lo ha affermato il segretario del Psi, Enzo Maraio, intervenendo al congresso di Articolo 1 in corso a Roma.

“Occorre -ha aggiunto- una prospettiva politica comune tra i partiti che si ispirano al Pse: socialisti, progressisti, democratici, al timone di una coalizione credibile e moderna per battere le destre. Noi abbiamo una bussola: si chiama Partito del socialismo europeo. E noi socialisti italiani che il Pse lo abbiamo fondato, lì restiamo saldamente ancorati per affermare i principi di democrazia, contro il pericolo dell’avanzare del sovranismo, a partire dalla decisiva sfida di domani tra Macron e Le Pen”.